Da Marconi ai ’messaggini’. Laboratorio di fisica al museo

Oggi a San Giovanni in Persiceto, al museo Fisica Experience in piazza Carducci, alle 16, si terrà il laboratorio per bambini dai 6 anni in su dal titolo ‘Mandare messaggi è semplice’. Il laboratorio ricorda i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi. Il Comune per l’occasione ha organizzato, oltre al laboratorio per bambini di oggi, alcune iniziative che si sono tenute nei giorni scorsi. Al teatro comunale si è tenuto ‘Onde e salti: da Marconi alle tecnologie quantistiche’, evento della rassegna Ri(e)voluzioni, promosso dal dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna. E ancora una visita gratuita al Fisica Experience. Qui si può trovare un percorso fatto di macchine interattive, video, schermi multimediali e oggetti che accompagnano i visitatori nella bellezza della scienza.