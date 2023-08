Da Venezia al prossimo Biografilm I corti scelti da una giuria di giovani detenuti

Una collaborazione nel segno dell’inclusione: è quella avviata da Bookciak e Biografilm per i ragazzi dell’Istituto Penale Minorile di Bologna, che fanno parte da tre anni della Giuria Giovani ’Tutta un’altra storia’ di Biografilm Festival. I giovanissimi hanno curato l’assegnazione del premio Forza Maggiore del concorso cine-letterario ’Bookciak, Azione!’, ideato e diretto da Gabriella Gallozzi, per la pre-apertura delle Giornate degli Autori in coincidenza con la Mostra del Cinema di Venezia, al via oggi. A giugno 2024 Biografilm ospiterà i corti vincitori di questa edizione di Bookciak, Azione! premiati dalla giuria composta da Nichi Vendola, Wilma Labate, Teresa Marchesi e Gianluca Arcopinto.