Dal folk al pop Serata musicale con Marcorè

Prosegue la programmazione del neonato Teatro dell’appennino bolognese, e lo fa con un ospite di grande livello. Neri Marcoré, uno dei volti più noti di cinema, teatro e televisione porta in scena domani alle 21 “Duo di tutto - canzoni belle e buone”: un concerto acustico che spazia nel mondo dei cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop. Solo per citarne alcuni: Elvis Costello, Eagles, Simon and Garfunkel, Elvis Presley, e poi Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Ivan Grazian. Si alterneranno pezzi noti e meno noti che ci racconteranno la formazione musicale di Neri Marcorè, legata a esperienze di vita personali o semplicemente al piacere di coinvolgere il pubblico nella condivisione di un patrimonio musicale comune. Ad accompagnare Neri Marcorè in questo viaggio musicale, il suo inseparabile amico di lunga data e strepitoso polistrumentista Domenico Mariorenzi. Per Marcoré è una specie di ritorno; alcuni anni fa tenne a Castiglione una masterclass di recitazione con l’Accademia ‘Le Muse’. A Castiglione si continua quindi ad investire per un’offerta culturale di qualità, anche per mantenere viva una lunga tradizione che vede la cittadina appenninica un punto di riferimento culturale e di divertimento per il territorio circostante. Anche in questo caso lo spettacolo è sold out: i posti sono andati a ruba in pochi giorni.