"Dal Governo un regalo di Natale importante"

Risultato non scontato quello di rispettare, ed anzi anticipare la riapertura del ponte rispetto ai termini di contratto secondo la capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, Marta Evangelisti che a proposito della definizione della probabile data di inaugurazione e riapertura al transito commenta: "Abbiamo seguito da vicino l’andamento dei lavori del ponte Da Vinci a tutti i livelli istituzionali. Per questo ringraziamo il vice ministro Bignami per l’attenzione ai lavori di cantiere che procedono oggi alacremente e si avviano alla conclusione. Il disagio sopportato in tutto questo tempo ha avuto una ricaduta diretta sull’economia di questo territorio che difficilmente potrebbe reggere a lungo se si fosse protratto ancora. Il Governo mantiene le promesse riaprendo il ponte proprio a ridosso delle festività natalizie, come da cronoprogramma. Non possiamo che plaudire al lavoro fatto da Anas e dal Ministero per garantire la riapertura in sicurezza di un’opera strategica per la viabilità di tutta la vallata. Siamo certi che la riapertura sarà un incentivo importante alla stagione turistica invernale e a tutti gli operatori economici del territorio", commenta la consigliera regionale.

