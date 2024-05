Dal materiale al simbolico con il doc ’Dentro la festa’

Domani alle 19,30, al cinema Odeon viene presentato per la prima volta a Bologna ’Dentro la festa’, documentario della bolognese Enza Negroni (regista di ’Jack Frusciante è uscito dal gruppo’) sui costumi tradizionali e la cerimonia di vestizione sardi, raccontati attraverso lo sguardo di chi, giunto come un forestiero, se ne è innamorato proprio grazie a quel patrimonio culturale e all’incontro con chi lo custodisce, tramanda e rinnova. Il film è stato realizzato nell’ambito del progetto multimediale ideato da Ottovolante insieme all’omonimo libro fotografico di Massimo Gennari, in vendita durante la serata. "Avevo già notato, con curiosità e sempre più meraviglia, lo spettacolo di quelle donne vestite come fate per i matrimoni e per le feste. A un tratto mi si offriva di essere fra loro, vestire quella tradizione che tanto mi attraeva e di cui poco sapevo". A illustrare quei saperi artigianali e simbolici, con l’orgoglio e la generosità di chi condivide pezzi della propria storia e identità, sono quasi sempre donne: centenarie che ricordano gli usi e la mentalità dei loro tempi e giovani che ne hanno ereditato i costumi, riappropriandosi delle tradizioni. Dentro la festa è un viaggio dal materiale al simbolico, mediato da ciò che da sempre più ci attrae delle civiltà: le storie. La proiezione sarà presentata dall’autrice Enza Negroni insieme al fotografo Massimo Gennari, il docente di Anatomia dell’immagine dell’Accademia di Belle Arti Gabriele Lamberti, la maestra di tecniche tessili Graziella Floris e la responsabile del progetto Giuliana Balboni.