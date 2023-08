"Dal Pnrr 14 milioni, al lavoro su 23 progetti"

A tutto Pnrr. Il Comune di Persiceto ha ricevuto contributi per un totale di oltre 14 milioni di euro suddivisi in 23 progetti. Il Pnrr si articola in sei missioni di intervento e Persiceto ha presentato numerosi progetti nell’ambito delle missioni per un valore complessivo di oltre 16 milioni di euro, a fronte dei quali sono stati assegnati contributi Pnrr per un totale di 14.788.488 euro.

"Nell’ambito della digitalizzazione – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti (nella foto) –, il Comune utilizzerà i fondi europei per ampliare la possibilità dei cittadini di usufruire di servizi online senza la necessità di recarsi negli uffici: vari procedimenti amministrativi saranno integrati con le piattaforme nazionali per i pagamenti, le notifiche e la condivisione di dati tra pubbliche amministrazioni; i servizi demografici saranno collegati all’AppIO, unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro direttamente dallo smartphone". E ancora: il sito Internet sarà adeguato alle linee guida di design nazionali per siti web efficaci, attivando anche la sezione "Cittadino attivo" per consentire online di varie pratiche e ogni servizio online di nuova attivazione sarà accessibile mediante Spid e Carta d’identità elettronica; le principali applicazioni in uso al Comune verranno migrate in cloud.

"La maggioranza di interventi a favore della sostenibilità ambientale – prosegue il primo cittadino – sono già stati realizzati e hanno interessato i percorsi ciclopedonali di via San Bernardino - Amola e quello di collegamento nella zona est del capoluogo, fra stazione ferroviaria e zona ospedaliera, la pista ciclabile in via Cento, la rimozione di amianto e la messa in sicurezza per alcuni edifici pubblici e la riqualificazione di parco Sacenti a Decima. E’ invece in corso di progettazione la pista ciclabile di collegamento tra Persiceto e Sant’Agata".

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica è in corso la progettazione esecutiva per due nuovi nidi d’infanzia, uno per il comparto ‘Villa Conti’ e uno come succursale del nido ‘Cappuccini’, per la ricostruzione e ampliamento del nido ‘Meraviglia’ e per l’adeguamento sismico della scuola ‘Mameli’. È inoltre in corso di esecuzione l’intervento di efficientamento dei consumi energetici e miglioramento della sicurezza del teatro comunale, mentre per il progetto ’Fabbrica del carnevale’ è in corso la procedura di gara per affidare progettazione e lavori. Per conoscere gli aggiornamenti sullo stato di attuazione dei progetti è possibile consultare il sito www.comunepersiceto.itpnrr.

p. l. t.