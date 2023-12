Dal primo gennaio c’è Rete 8 Qsvs: "Calcio e sport 12 ore al giorno"

Dal primo gennaio, lo storico programma di intrattenimento sportivo Qsvs, Qui Studio Voi Stadio arriva in Emilia-Romagna. E lo fa con una tv dedicata: Rete 8 Qsvs. Si completa così l’accordo raggiunto dal gruppo 7Gold e Telelombardia per creare una delle piattaforme sportive e calcistiche migliori nel panorama televisivo italiano.

Dall’inizio del nuovo anno, Qui Studio Voi Stadio troverà infatti casa in Emilia-Romagna, sul Canale 81 del Digitale Terrestre. "Dal primo gennaio – ha dichiarato il presidente del gruppo 7Gold, Luigi Ferretti – Rete 8 Qsvs trasmetterà dodici ore giornaliere di sport e calcio. Condotto da Fabio Ravezzani, il programma Qsvs, nel tempo imitato numerose volte, è un talk show televisivo a carattere giornalistico sportivo, che punta alla cronaca e al commento degli avvenimenti calcistici del weekend e della settimana. I suoi punti di forza sono gli ospiti, spesso grandi firme delle maggiori testate sportive nazionali, ma anche ex calciatori ed ex allenatori. Qsvs può infatti vantare un’audience da record che in Lombardia, finora sua regione di riferimento, supera le maggiori concorrenti anche di cinque volte in ascolti". "L’obiettivo di questa partnership è di portare il suo successo anche in Emilia-Romagna. Grazie a questo accordo – dice ancora Luigi Ferretti –, 7Gold Diretta Stadio, TopCalcio24 e Rete 8 Qsvs si pongono l’ambizioso traguardo di raggiungere e di superare gli ascolti di RaiSport a livello nazionale. Infatti, già a partire da gennaio, 7Gold TopCalcio24 e Diretta Stadio si sono aggiudicate i diritti per la trasmissione in chiaro di due importanti manifestazioni calcistiche spagnole, ovvero della Coppa del Re e della Supercoppa". Il primo appuntamento è previsto per il 10 gennaio con la grande sfida tra Real Madrid e Atletico Madrid, prima semifinale della Supercoppa spagnola: il fischio di inizio è alle 20 su 7Gold TopCalcio24.

Marco Principini