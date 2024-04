Dalla Regione i fondi per le piogge d’autunno

La Regione stanzia più di 11 milioni di euro per i danni provocati dalle piogge alluvionali di ottobre e novembre 2023 (nella foto l’allagamento di Porretta). Gli interventi finanziati sono 176 su tutta l’Emilia-Romagna e comprendono la riapertura di strade, la regimazione di corsi d’acqua e il consolidamento di versanti dissestati dal maltempo.

In provincia di Bologna i cantieri sono 17 per un totale di 750 mila euro così ripartiti: 7 interventi e 450 mila euro ad Alto Reno Terme, 5 interventi e 95 mila euro a Imola, 2 interventi a Marzabotto e 15 mila euro, 2 interventi a Gaggio Montano per 70 mila euro e 1 intervento a Borgo Tossignano da 100 mila euro. In via Pace a Porretta Terme saranno ripristinati il muro della strada comunale e l’impianto di illuminazione pubblica per una spesa di 30 mila euro. Sempre ad Alto Reno, in località Casa Cardella, verrà ripristinata la barriera paramassi a protezione di strada, abitato e ferrovia, Nella frazione di Castelluccio si interverrà su regimazione delle acque e piano viabile per un importo di 60 mila euro, così come in località Corvella.

Spostandosi nell’ex territorio di Granaglione sono finanziati interventi sulla viabilità comunale di collegamento alle borgate Lazzaroni, Begorri, Maremmani e Pacchioni e sul sistema di regimazione delle acque a servizio delle medesime località. Concludono gli interventi ad Alto Reno Terme, il comune più colpito dall’alluvione di novembre, varie manutenzioni straordinarie alle infrastrutture pubbliche per il deflusso idrico per complessivi 110 mila euro e 38 mila euro destinati alla messa in sicurezza di vari tratti di strade comunali. A Gaggio Montano si interverrà su viabilità e deflusso dell’acqua a Silla, nelle vie Kennedy e Giovanni XXIII, e a Marano per un importo di 70 mila euro. A Marzabotto sarà realizzata con urgenza la rimozione di legname dai ponti sul torrente Setta in località Allocco e Piccolo Paradiso, con un costo di 15 mila euro. A Borgo Tossignano saranno investiti 100 mila euro nel parapetto del ponte di via Rineggio. Lo stesso stanziamento prevede anche un fondo di 82 mila euro per famiglie e cittadini che hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell’eccezionale maltempo dello scorso novembre.

Le domande di accesso al contributo andranno presentate entro il prossimo 20 maggio. Il piano di interventi è stato predisposto dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. I tempi di realizzazione delle manutenzioni sono, almeno in teoria, piuttosto tempestivi: i lavori dovranno essere affidati entro 90 giorni e conclusi in 18 mesi.

Fabio Marchioni