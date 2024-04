Dall’Ara: ok al restyling, ma i costi lievitano. Servono 180 milioni, il Bologna cerca partner

Lievitano i costi del Dall’Ara: e il Bologna cerca partner pubblici e privati. Il restyling del Dall’Ara e l’allestimento dell’impianto temporaneo sarebbero dovuti costare 130 milioni, di cui 90 finanziati dal Bologna e 40 dal Comune di Bologna. "Ci sono rincari del 30-40 per cento", ha spiegato l’ad rossoblù Claudio Fenucci nell’ambito di una conferenza indetta dal sindaco Lepore per annunciare la delibera relativa all’approvazione del progetto definitivo di ristrutturazione e ammodernamento dello stadio Dall’Ara. Ma è una delibera che non sposta, perché il bando dei lavori potrà partire solo quando sarà sistemata la questione del temporaneo. "E c’è lavoro da fare – precisa Fenucci –, accordi con il nuovo board di Fico da definire, una variazione urbanistica per il parco, ma soprattutto il piano economico-finanziario dell’intera operazione da sistemare dopo i rincari: la prossima settimana avremo un’audizione presso il comitato interistituzionale per spiegare il progetto a ministero economia e sport e incontreremo anche potenziali investitori e sponsor". Sono da reperire circa 50 milioni di euro. "Senza costi e tempi certi, non si può partire. E tempi certi per ora non ci sono", è la chiosa di Fenucci.

Marcello Giordano