"Dall’estero tanti visitatori. Ottimo segnale"

L’ampio ventaglio di offerta esposto a Marca mostra l’importanza della filiera dei prodotti a marchio del distributore, che garantiscono alta qualità a prezzi convenienti, salvaguardando di conseguenza il consumatore. I sette padiglioni occupati dal salone sprigionano energia e voglia di migliorare sempre di più, e le sensazioni sono buone. "Quello scorso è stato un buon anno, ma questo, già solo nella prima giornata, si presenta come molto migliore", commenta Valter Baldacci, amministratore delegato di Alimenta Produzioni Srl di Riccione (foto). Posizionata nel padiglione 29, Alimenta Produzioni mostra l’eccellenza culinaria romagnola, al punto da essere diventata leader di mercato nel segmento piadine Igp. Ma il catalogo propone anche panpizzato, pinsa, bruschette e molti altri farinacei. Prelibatezze che scatenano la curiosità dei visitatori. "Ci sono molti potenziali clienti esteri e questo è un segnale estremamente positivo – osserva l’amministratore delegato –. Marca è diventata una fiera di riferimento e come tale è un’attrazione anche per tutto il mondo commerciale che spazia dalla produzione alla clientela, dai fornitori ai compratori. È un momento di business: bisogna esserci a Marca, dove i curiosi sono pochi". Lo spirito del salone, quindi, "è professionale", spiega Baldacci. Per continuare a fare sempre meglio, collaborando con istituzioni locali e nazionali, "serve un po’ più di integrazione, visto che non eravamo informati degli investimenti che sta facendo il Ministero per portare buyers della grande distribuzione estera a questi eventi, con ogni probabilità anche dentro l’ente fiera – conclude l’amministratore di Alimenta –. Per noi che operiamo molto con l’estero, creare una sinergia per migliorare questo passaggio è ancora più utile".

Mariateresa Mastromarino