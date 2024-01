De Maria: "Troppi ritardi. Il Nodo di Funo è strategico"

"Riguardo al Passante di Bologna ho depositato una interrogazione permanente sul nodo di Funo (Argelato)". A parlare è l’onorevole Andrea De Maria (Pd). "Si registra - spiega il deputato dei dem - un rilevante ritardo nella realizzazione delle opere d’adduzione al Passante di Bologna, interventi definiti con l’accordo del 15 Aprile 2016. Il cronoprogramma del marzo 2023 è ampiamente superato per tutte le cinque opere previste ed in particolare per il Nodo di Funo il cui procedimento per ‘l’assoggettabilità Via’ (Valutazione impatto ambientale) è praticamente fermo al ministero dell’Ambiente da oltre 2 anni e la Regione Emilia Romagna non ha ricevuto alcun riscontro nemmeno a due lettere di sollecito". A parere di De Maria queste opere sono di rilevanza strategica per la Città Metropolitana di Bologna e alcune di esse come il Nodo di Funo, anche per il livello strategico nazionale. Sul Nodo di Funo si concentrano gli spostamenti est - ovest alternativi all’autostrada, sono collocati importanti poli produttivi di numerosi comuni oltre al Centergross e all’ Interporto di Bologna.

"La risoluzione del nodo di Funo, infatti – prosegue l’onorevole -, si configura come intervento di completamento della rete viaria di adduzione al sistema autostradale - tangenziale di Bologna, a scala urbana – metropolitana. Ho depositato allora una interrogazione parlamentare al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per chiedere al governo di assicurare la realizzazione in tempi certi delle opere di adduzione al Passante di Bologna e in particolare del Nodo di Funo vista l’urgenza e l’elevata priorità".

Fa eco il sindaco di Argelato Claudia Muzic. "Per questo territorio – afferma il primo cittadino - è essenziale che vengano realizzate le opere cui fa riferimento l’interrogazione, per la quale ringrazio Andrea De Maria, sempre vicino alle nostre problematiche. Il traffico sulla Trasversale di pianura è sotto gli occhi di tutti ogni giorno, un disagio per i cittadini, per I lavoratori di Centergross e Interporto, senza contare cosa comporta la situazione a livello di inquinamento e quindi di salute".

p.l.t