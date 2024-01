Delivery non inquinante. Ecco tre hub merci sui viali

Sono in corso i lavori per la costruzione delle prime tre postazioni di trasferimento delle merci da furgoni tradizionali a veicoli elettrici e cargo bike elettriche e a pedalata muscolare. Questi micro hub, come spiega il Comune, sono i primi "spazi logistici di prossimità" in città, collocati in aree vicine ai viali e a ridosso del centro storico: porta San Mamolo, via Calori e via Berlinguer. Gli ‘armadi’ saranno dotati anche di dispositivi per il monitoraggio dei flussi di consegne e della tecnologia Blockchain per l’invio di codici unici di utilizzo per gli operatori e i rider. Con la crescita delle vendite online e il forte aumento dei veicoli di consegna all’interno delle aree urbane, il "tema della sostenibilità ambientale diventa sempre più importante". In particolare, l’ultimo miglio delle consegne è la parte del processo a più alta intensità di emissioni: i dati rivelano che l’aumento degli ordini online si traduce in un aumento delle emissioni di Co2 dell’ultimo miglio di 25 milioni di tonnellate all’anno. "Il Comune sperimenta una risposta concreta alle problematiche della logistica dell’ultimo miglio, in un contesto di accessibilità al centro storico limitato dalla chiusura di via di San Vitale e da cantiere Garisenda", dichiara l’assessora Valentina Orioli.