Dendievel torna per l’omaggio a Busoni

Non è un concerto fra i tanti, quello che il Teatro Comunale ci propone questa sera all’Auditorium Manzoni (ore 20,30). A dirigere sarà Martijn Dendievel, e basterebbe questo per rendere l’occasione appetibile: terminate da pochi giorni le recite del Don Giovanni al Comunale Nouveau, il ventottenne Dendievel è dopo – la direttrice musicale del Teatro, Oksana Lyniv – il direttore d’orchestra più assiduo a Bologna negli ultimi anni, in rapidissima ascesa internazionale dopo la partenza fulminante proprio con un concerto al Manzoni nel 2021 che mise immediatamente in luce una particolare sintonia con la nostra orchestra.

Nonostante l’impegno operistico della trilogia mozartiana che gli è stata affidata, il suo cuore batte notoriamente per tutt’altro repertorio: quello sinfonico del primo Novecento, nel quale Ferruccio Busoni (1866-1924), pianista e compositore italiano acquisito dalla cultura tedesca, resta sempre immeritatamente in secondo piano. Ricorrendo quest’anno il centenario della sua morte, proprio Bologna non poteva dimenticarsi di lui, che nel 1915 aveva anche assunto la direzione del nostro Conservatorio.

A celebrarlo sarà la rara e preziosa esecuzione del suo colossale concerto per pianoforte, coro maschile e orchestra (1904), già eseguito al Teatro Comunale dallo stesso Busoni nel 1906, sotto la direzione di Bruno Mugellini: una partitura in ben cinque movimenti (i concerti si limitano solitamente a tre) che non trova un corrispettivo per la presenza inedita delle voci. A cimentarsi con tale difficile partitura sarà il pianista Vincenzo Maltempo.

La serata è completata da un autore ancora più insolito nella programmazione italiana: il ceco Josef Suk (1874-1935), di cui Dendievel ci offrirà la suite Pohádka (Una fiaba) del 1901, definita "celestiale" da Antonín Dvor?ák, suo maestro di composizione. A istruire il Coro del Teatro Comunale di Bologna è Gea Garatti Ansini.

Marco Beghelli