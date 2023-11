Deruba cliente all’iper, borseggiatore arrestato

Ladro seriale e borseggiatore abilissimo il 49enne originario della Romania, arrestato poche mattine fa dai carabinieri della stazione di Casalecchio al supermercato Esselunga al quartiere Meridiana. L’uomo, pregiudicato, senza fissa dimora, e ben noto alle forze dell’ordine, era stato notato dal servizio di vigilanza interno del centro commerciale mentre si aggirava tra le corsie con atteggiamento sospetto. L’agente della sicurezza lo ha seguito e osservato proprio mentre allungava il braccio e prelevava un portafogli dall’interno di una borsa appesa al carrello della spesa.

La legittima proprietaria non si era accorta di quello che le era appena accaduto. Il ladro aveva infatti approfittato del momento in cui la proprietaria era girata verso gli scaffali, intenta a prelevare della merce. Intorno alle 11 la vigilante ha telefonato alla centrale operativa dei carabinieri dalla quale la richiesta di intervento è stata inoltrata alla pattuglia della stazione già impegnata in un ordinario servizio di controllo del territorio. I militari, raggiunto il supermercato, seguendo le indicazioni della testimone hanno identificato l’autore del furto e tratto in arresto. Subito dopo hanno restituito la refurtiva alla signora, chiamata tramite l’altoparlante del supermercato.

Il 49enne, accusato del reato di furto aggravato su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato e accompagnato in carcere. Comparso davanti ai giudici del tribunale è stato giudicato con rito direttissimo e per lui è scattato il provvedimento del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.