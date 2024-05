Direzione Pd sulle Comunali. Mazzoni: "Uniti per vincere". De Maria punge Coalizione civica

"Tutti uniti e compatti per far vincere il Pd". Il concetto l’ha detto – forte e chiaro – la segretaria provinciale dem, Federica Mazzoni, in apertura della Direzione del partito, dopo il minuto di silenzio per Sofia Stefani, uccisa da Giampiero Gualandi.

Parole attese dallo stato maggiore Pd, dopo le fibrillazioni interne al centrosinistra in alcuni Comuni, primo fra tutti Casalecchio, dove si è consumato lo strappo tra i dem ma anche quello della sinistra di Coalizione civica che appoggia Dario Draga, candidato di Azione.

Da qui, la decisione di un summit che esprimesse il comune sforzo di appoggiare i candidati "organici" dell’ex partitone.

Intento su cui tutti si sono trovati d’accordo, come sottolineato dal vicesegretario Pd, Matteo Meogrossi: "La Direzione ha trasmesso un senso di grande unità. Le parole di tutti gli intervenuti, sono state quelle di chi ha voglia di vincere. Il Pd di Bologna, come tutti hanno evidenziato, è a sostegno di tutte le candidate e i candidati dem". Durante l’assise Pd (online) di lunedì non sono, però, mancate le critiche – in alcuni interventi – al posizionamento di Coalizione civica e qualche velato appunto alla gestione della Federazione dem in certe dinamiche locali. ’Appunti’ soft, arrivati dall’area Bonaccini, ma che dopo le urne potrebbero assumere toni più incisivi a seconda dei risultati nei Comuni. Si vedrà. Mazzoni, intanto, ha incassato il "sentimento unitario" nel Pd, chiamando a un campo davvero largo, alternativo alla destra, anche in vista delle Regionali: "Coalizione civica? Si tratta di dinamiche molto locali, dove a volte le alleanze assumono geometrie variabili. Quello che, però, politicamente, davvero conta è che in prospettiva non si può prescindere dal Pd. Senza Pd non c’è sinistra, né centrosinistra. Spero che ci si ritroverà anche alle Regionali per costruire un’alternativa alla destra". Convinto del sostegno ’senza se e senza ma’ a tutti i candidati del Pd Andrea De Maria che, però, nel suo intervento non ha mancato di pungere l’ala sinistra della maggioranza di Matteo Lepore. Il deputato, infatti, ha ribadito la lealtà del Pd, soprattutto a Bologna, e per questo è giusto aspettarsi la medesima lealtà e spirito di squadra anche da Coalizione civica, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Da quello che filtra, insomma, "lo strappo" con il Pd in diversi comuni dell’hinterland non è andato giù a molti dem. La segretaria, però, si è concentrata sul rush finale della campagna elettorale, caricando le truppe contro una destra che "non vuole governare, ma comandare", che "vuole premierato e autonomia differenziata così da aumentare le diseguaglianze".

E ha annunciato i prossimi appuntamenti: domani ci sarà l’apertura della festa dell’Unità alle Due Madonne con il deputato dem Peppe Provenzano, mentre il 6 giugno alle 18.30 sarà ospite l’ex leader Pd, Pier Luigi Bersani, con tutti i candidati e le candidate del partito.