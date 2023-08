Disagi all’ufficio di via Murri Poste Italiane si scusa

In riferimento alla lettera Ufficio Postale in via Murri, un’addetta da sola non basta, pubblicata ieri, Poste Italiane si rammarica per i disagi segnalati dalla signora Matilde Morara a seguito della prolungata attesa nell’ufficio postale in particolari giornate caratterizzate presumibilmente dalla concomitanza di operazioni complesse. Si coglie l’occasione per ricordare che la sede di via Augusto Murri 14 dispone di un Atm Postamat aperto h24, sette giorni su sette, per numerose operazioni (prelievo contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e carte Postepay, pagamento principali utenze e bollettini di conto corrente) oltre alla possibilità di prenotarsi attraverso il sito poste.it, le app ‘Ufficio Postale’ e ‘BancoPosta’ e ‘PostePay’ o il numero WhatsApp 371-5003715 proprio per evitare inutili attese.

Poste Italiane