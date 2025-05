Disagi in via Masi. Via al restyling, e primi ingorghi

Non c’è solo il tram a impensierire i bolognesi in questo periodo. Anche in zona Murri iniziano infatti i primi disagi, questa volta non per la linea rossa, ma per il rifacimento del manto stradale in via Ernesto Masi.

Partenza dei cantieri con qualche ingorgo ieri mattina, soprattutto in via Leandro Alberti, così come nelle ore di punta. Da Palazzo d’Accursio, però, non vengono evidenziate segnalazioni particolari, così come dalla polizia locale.

L’attività di restyling del manto stradale, come annunciato dall’amministrazione, si svolgerà in tre fasi: da via Mazzini a via Leandro Alberti l’operazione durerà circa due settimane.

Stesse tempistiche da via Leandro Alberti a via Mezzofanti, mentre nel tratto da via Mezzofanti a via Murri la durata sarà di circa un mese. In ogni tratto interessato è vietata la sosta su entrambi i lati della strada, mentre il transito dei veicoli sarà su una sola corsia. I lavori prevedono il completo ripristino della pavimentazione con un rifacimento anche del sottofondo stradale sulla parte centrale della carreggiata. La fine dei cantieri è prevista entro metà luglio.