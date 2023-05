Discarica, appello al governo "La Meloni fermi l’ampliamento"

di Zoe Pederzini

La discarica di Baricella continua a far discutere. Dopo che Herambiente ha vinto il ricorso al Tar per l’ampliamento della discarica, cittadini, comitati, istituzioni locali e regionali si sono mossi per contrastare il cantiere. A parlare della vicenda, ad oggi, è nuovamente il primo cittadino di Baricella Omar Mattioli che ha scritto una lettera sulla vicenda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: "Noi non ci arrendiamo. Questa mattina (ieri, ndr) ho inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una nota con la quale rivendico con forza la legittimità dell’azione del Comune di Baricella ad opporsi all’ampliamento della discarica e chiedo di proseguire l’iter istruttorio affinché si possa dichiarare la nullità della decisione assunta dalla conferenza di servizi – sottolinea il primo cittadino –. Nella memoria rivendico le competenze dell’amministrazione comunale nella tutela di interessi di rilievo costituzionale quali quello della salute e della pubblica incolumità dei cittadini e soprattutto il ruolo di autorità territoriale di protezione civile". La nota è stata presentata a fronte di un parere del Consiglio di Stato che, spiega il sindaco, "esclude la legittimazione del Comune a presentare opposizione avanti il Consiglio del ministri ritenendo che tale potere appartenga ad organi tecnici competenti nelle singole materie. Al contrario della tesi assunta con tale parere, riteniamo che l’amministrazione comunale, rappresentando gli interessi dell’intera collettività locale, abbia la più ampia legittimazione democratica essendo espressione della volontà popolare".

A preoccupare il sindaco sono i recenti avvenimenti alluvionali che hanno colpito la nostra regione. "Tali eventi – spiega Mattioli – dimostrano senza ombra di dubbio che la conclusione della Conferenza dei servizi, che ha autorizzato l’ampliamento, ha ampiamente sottovalutato le problematiche legate al rischio alluvionale. Attendiamo pertanto il parere positivo del Presidente del Consiglio, forti della convinzione che la contrarietà dei cittadini, del Comune e della Regione, nonché di tutte le forze politiche locali, venga tenuta in seria considerazione dall’attuale Governo".

"Il Comune – si legge nella missiva inviata al Governo – come nel caso ora in esame, non si limita ad opporre un generico contrasto con la disciplina urbanistica, ma intende sottoporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le proprie perplessità per una decisione che comporta un evidente incremento della esposizione al rischio e con incremento del danno atteso da parte della Collettività locale, in attuazione di precise competenze in materia di prevenzione dei rischi e di Protezione civile. Si ritiene che sussistano tutti i presupposti legittimi per il prosieguo dell’iter del procedimento di opposizione in oggetto e si chiede di valutarne il merito".

