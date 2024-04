Distretto Reno Lavino Samoggia. Conversazioni pedagogiche

Inizia domani il ciclo delle Conversazioni pedagogiche coi coordinatori del Distretto Reno Lavino Samoggia e rivolto ai genitori di bambini dai zero ai sei anni, con l’obiettivo di affiancarli nell’affrontare le tematiche più importanti della crescita e dell’educazione dei figli. Domani dalle 17,30 alle 19,30 l’incontro si svolge nella modalità online (partecipazione gratuita e le iscrizioni si fanno dal sito dell’Unione) e vedrà la partecipazione delle pedagogiste Sara Magnani e Chiara Costa, che affronteranno il tema dei ‘nativi digitali’ ovvero come portare ad un uso consapevole dei dispositivi digitali i bambini di età tra zero e tre anni. Il mercoledì seguente appuntamento al teatro Frabboni di Savigno dove la dottoressa Giulia Padovani dalle 13,30 alle 15 dialogherà coi genitori di bimbi da zero a sei anni sul tema: Schermi e bambino: come, dove, quando e perchè.