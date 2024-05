Distrugge i parabrezza di 5 auto: "Ho dei problemi personali"

Brutta sorpresa, il mattino del primo maggio a Casalecchio, per almeno cinque proprietari di automobili parcheggiate negli spazi a ridosso della rampa del cavalcavia di via Pietro Micca, al quartiere San Biagio.

Automobilisti che si sono ritrovati i parabrezza sfondati da una raffica di colpi inferti ai cristalli dei loro mezzi.

"Ci sono rimasto malissimo perchè subito non mi sono reso conto di come potesse essersi verificata una cosa del genere. Ho pensato ad una grossa pietra lanciata con forza dal marciapiede sovrastante -racconta il proprietario di un Opel Corsa di colore grigio danneggiata la notte prima- poi ho visto almeno altre quattro macchine parcheggiate e messe come la mia, o peggio...A quel punto ho capito che non poteva essere un incidente, o un gesto fatto contro di me".

Il centro della ragnatela di crepe sul parabrezza mostra che in alcuni casi i colpi non sono stati unici, ma ripetuti.

Tanto che in un paio di casi il cristallo è collassato sul cruscotto.

L’ipotesi iniziale di un atto vandalico parrebbe però superato da quanto racconta un altro danneggiato, anche lui reduce dalla denuncia presentata alla stazione dei carabinieri di Casalecchio.

"Da quello che ho sentito, pare che i carabinieri siano già sulle tracce del responsabile.

Potrebbe essere un uomo che ha spiegato di avere sfogato in questo modo la sua rabbia derivante da problemi personali", conclude scuotendo la testa.

g.m.