Dite la vostra con il tagliando oppure online

Il Carlino vuole dare voce ai bolognesi e ai propri lettori e per farlo promuove il sondaggio ad hoc sulla ‘Città 30’. Un questionario che, così come l’informazione, vuole essere sia cartaceo sia digitale. È possibile ritagliare e compilare l’apposito tagliando che trovate in questa pagina, in basso. Sopra basterà sbarrare la casella con la preferenza indicata, sì o no, per dire la propria sul progetto. E, nello spazio apposito, è possibile anche avanzare

considerazioni, consigli e suggerimenti su come migliorare il progetto o su cosa proprio non sembra funzionare. Poi, sarà sufficiente spedire il coupon – o portarlo in redazione – all’indirizzo via Mattei, 106, cap 40138. Ma il sondaggio si ‘sdoppia’ e anche sul web è facilissimo partecipare, collegandosi al nostro sito www.ilrestodelcarlino.it/bologna.

Basta poi cliccare sul link apposito e rispondere ‘sì’ o ‘no’ alla domanda del sondaggio in merito alla ‘Città 30’ e ai nuovi limiti di velocità in vigore: "Sei d’accordo con questa decisione".

Al di là della risposta secca, chi partecipa può condividere anche eventuali idee per migliorare il traffico in città.