"Dopo l’emergenza, crollo dei vaccini". Emilia-Romagna tra le regioni virtuose Nell'inverno appena trascorso, l'attenzione si è spostata sui virus respiratori diversi dal Sars-CoV-2, colpendo neonati, anziani e pazienti fragili. La bassa copertura vaccinale per il Covid ha evidenziato la necessità di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della vaccinazione anche contro l'influenza e il virus respiratorio sinciziale. Le regioni italiane hanno registrato variazioni nella percentuale di vaccinati, con la Toscana in testa e le Marche in coda.