Doppia rissa fra baby gang. Adolescente all’ospedale

Scontro tra baby gang e un adolescente aggredito dal branco che finisce all’ospedale. Consuntivo pesante e chiusura anticipata, sabato scorso a Bazzano, per la festa di fine anno organizzata dal comitato genitori nel piazzale antistante le scuole elementari del capoluogo di Valsamoggia. Occasione d’incontro con alunni e genitori che nel grande giardino davanti all’istituto fra giochi e punti di ristoro hanno colto l’occasione per sostenere alcuni progetti scolastici. Doveva essere una giornata spensierata e invece no. Perché in due riprese, due diverse bande di ragazzini violenti hanno approfittato della situazione per fronteggiarsi a scontrarsi a suon di botte, con tanto di uso di bastoni, catene e pare anche di coltelli.

Il primo scontro verso le sedici del pomeriggio. Una quindicina di adolescenti, provenienti dalle vicine scuole medie, in due gang contrapposte hanno dato vita ad una rissa con scontri fisici, inseguimenti, minacce, percosse, a mani nude ma anche con l’uso e l’esibizione di oggetti atti ad offendere. Primo scontro e primo intervento da parte della pattuglia dei carabinieri della stazione di Bazzano.

L’arrivo dei militari, che avrebbero anche recuperato alcune ‘armi’ improprie gettate nella fuga, come catene e bastoni, ha provocato la dispersione delle gang e non ha coinvolto direttamente l’area della festa, il cortile con genitori, nonni e bambini. Si pensava che tutto si fosse chiuso così. L’evento ha così ripreso i suoi programmi solo parzialmente condizionati dall’intervento delle forze dell’ordine. E invece sotto la cenere il conflitto si era solo sopito.

Così tre ore dopo si è verificato il fatto più grave, con una spedizione punitiva di oltre dieci ragazzini che hanno isolato e poi aggredito, ferito e malmenato un tredicenne messo nell’angolo dal branco e preso a pugni in faccia che gli hanno provocato una lesione al volto che ha richiesto punti di sutura e una prognosi di sette giorni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ragazzo al pronto soccorso dove gli sono state prestate le cure del caso.

E secondo intervento della pattuglia dei carabinieri che hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed avviato le indagini sui due episodi con l’ipotesi di reato di rissa, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e lesioni gravi. Poco dopo questa aggressione la festa ha chiuso i battenti con anticipo rispetto l’orario indicato nel programma.

Gabriele Mignardi