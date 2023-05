Doppio schianto in autostrada Mattinata da incubo per il traffico

L’autostrada A13 paralizzata, ieri mattina, per due incidenti, per fortuna senza gravi conseguenze se non alla circolazione, che si sono verificati uno dopo l’altro. Il primo è avvenuto verso le 7 nel territorio di Bentivoglio all’altezza dell’uscita dell’Interporto. Per cause ancora tutte da chiarire si sarebbero scontrati un’auto, un furgoncino e un autoarticolato.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e gli agenti della Polizia stradale della sottosezione di Altedo che hanno regolato la circolazione e fatto tutti i rilievi di prassi per risalire alle cause dello scontro. Ad essere portato in ospedale, in condizioni giudicate non gravi, un 40enne. Poco dopo, a seguito di questo primo incidente, se n’è verificato un altro a qualche chilometro di distanza. In questo caso è avvenuto un tamponamento a catena fra tre vetture che si trovavano incolonnate.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, pare, infatti, che questo secondo scontro si sia verificato a causa del traffico che è rimasto rallentato a lungo dopo l’incidente delle 7. Sul posto, anche in questo caso, la Polstrada di Altedo e i soccorsi, ma nessun automobilista è rimasto ferito. Sono state però pesanti le ripercussioni alla circolazione autostradale nel tratto interessato dai due incidenti.

z. p.