In casa nasconde mezzo chilo di hashish, ventenne finisce in manette

Anzola Emilia (Bologna), 16 gennaio 2024 - Ad agosto aveva partecipato, insieme a un altro ragazzo, a un'aggressione ai danni di un ventenne, tossicodipendente, probabilmente per debiti legati alla droga. A distanza di tempo, sabato 13 gennaio, i carabinieri hanno perquisito casa dei due aggressori, trovando nell'abitazione di uno dei due oltre quattrocento grammi di hashish e oltre seimila euro in contanti. Per questo motivo un ventenne italiano, residente in provincia, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti eo psicotrope.

Lo spacciatore, come detto, ad agosto in compagnia di un'altra persona aveva aggredito e picchiato un ventenne tossicodipendente in un parco del paese provocandogli la frattura della mandibola, giudicata guaribile con 30 giorni di prognosi. A seguito di questo episodio i carabinieri hanno poi effettuato una perquisizione nell'appartamento dei due aggressori e in casa del ventenne sono stati trovati 460 grammi di hashish, nascosti in vari posti della camera da letto e 6580 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, tutto provento della fiorente attività di spaccio tenuta dal ragazzo. Al termine della perquisizione, ritenuta la gravità del reato e il quantitativo di droga nascosto in casa, il ventenne è stato arrestato. La droga e il denaro sono stati sequestrati.