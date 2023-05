Droga Bologna, nasconde 75 grammi di hashish in casa: arrestato 42enne

Bologna, 26 maggio 2023 - Sospettato di spacciare droga sul territorio metropolitano e di conservarla all'interno del suo appartamento nel quartiere Santo Stefano i suoi movimenti sono finiti sotto la lente dei carabinieri. L'uomo, un quarantaduenne di origini tunisine, con precedenti, domiciliato in città e sposato, ieri pomeriggio, intorno alle 16, è stato fermato in strada dai militari dell'Arma del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro per un controllo e si è mostrato subito insofferente alle richieste dei carabinieri. Comportamento che ha destato ancora più sospetti, spingendo i militari a perquisirlo.

I militari dell'Arma al termine della perquisizione hanno così deciso di proseguire i controlli a casa del quarantaduenne dove hanno trovato 75 grammi circa di hashish. La droga era stata nascosta all’interno di una scatola di cartone, suddivisa in tre involucri di cellophane e in un frammento di “panetto”, riportante sopra la scritta “Mountain Enture”.

Oltre alla droga, i militari hanno rinvenuto due bilancini di precisione, regolarmente funzionanti e con tracce di sostanza resinosa di colore marrone, oltre a un rotolo di cellophane usato per il confezionamento della droga. Il quarantaduenne è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna, è stato portato in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.