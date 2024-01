Droga e coltelli nascosti in auto. Due giovani finiscono nella rete

Due persone denunciate dai carabinieri per porto abusivo di armi e detenzione di sostanze stupefacenti, sequestrati droga e coltelli. A finire nella rete dei militari dell’Arma sono stati due stranieri, un 38enne, divorziato, disoccupato e un 25enne, celibe, disoccupato senza fissa dimora, entrambi di origine tunisina e già noti alle forze dell’ordine. L’attività, che ha portato alla denuncia dei due uomini, si è svolta durante la serata del 14 gennaio a eseguito di un ordinario controllo alla circolazione stradale effettuato sulla via Caselle. I carabinieri erano impegnati in un ordinario servizio perlustrativo serale, quando, nel transitare lungo via Caselle a bordo della pattuglia, hanno notato qualcosa di sospetto nelle vicinanze di una Volkswagen di colore grigio con all’interno due uomini, poi identificati nel 38enne e nel 25enne. Al momento del controllo dei documenti, i militari hanno notato un ingiustificato stato di agitazione e sofferenza da parte dei due, procedendo quindi con una perquisizione. All’interno della tasca sinistra della giacca del 38enne, i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico con manico di colore bordeaux, mentre sotto il volante sono stati trovati due coltelli uguali all’altro. Proseguendo la perquisizione, i carabinieri hanno trovato un ulteriore coltello a serramanico e un seghetto, tutti di proprietà del 38enne. Inoltre, nella tasca posteriore dei suoi jeans, è stata trovata una confezione contenente due grammi di cocaina. I militari, durante la perquisizione, hanno rinvenuto anche un altro involucro con 0,1 grammi di cocaina, nascosto dietro la cover del telefono cellulare in uso al 25enne, irregolare sul territorio.

Zoe Pederzini