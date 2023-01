Due appuntamenti con Raffaele Crocco

Doppio appuntamento con l’ultima edizione dell’Atlante delle guerre e con il suo autore Raffaele Crocco oggi alle 20,30 nel municipio di Monte San Pietro e domani a Casalecchio. L’autore e giornalista che ha recentemente pubblicato anche il libro ‘Ucraina 2022: la guerra delle vanità’ stasera interverrà nella sala consiliare di Calderino insieme alla sindaca Monica Cinti e all’assessora Barbara Fabbri. Domani invece Crocco incontrerà il mattino gli studenti del liceo da Vinci e quelli del Salvemini, mentre la sera alle 18, con l’associazione Percorsi di Pace, nella sala Regeni della Casa per la pace Filanda alla Croce di Casalecchio illustrerà l’edizione numero undici dell’Atlante delle guerre, con la descrizione delle decine di conflitti in atto in tutto il mondo ed un inevitabile focus sulla guerra in atto in Ucraina.