Due eventi per celebrare San Valentino anche da single. Don Baraldi: "Accogliamo tutti in maniera universale"

La domenica, una camminata romantica per la città rivolta agli innamorati, corrisposti o no, verso chiese, monumenti e la casa di Dalla. Il giorno dopo, una messa e una cena di gala per i single. Sono gli eventi organizzati per l’11 e il 12 febbraio dalla chiesa Santa Maria della Carità e dal parroco, don Davide Baraldi, in collaborazione con l’Ufficio pastorale Famiglia. Per San Valentino, la parrocchia organizza iniziative dedicate all’amore, "aperte a tutti, fidanzati, separati, risposati – ricorda il don –, senza dimenticare i single, siamo sempre andati incontro a varie sfumature". L’amore accolto è anche omosessuale. "Il messaggio dell’arcivescovo Zuppi è che l’amore è una cosa universale, che permette di approfondire la sensibilità dell’animo umano – dice il don –. Partiamo dal sentimento universale dell’amore e cerchiamo di far sentire tutti inclusi e accolti".