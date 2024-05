Due giorni di eventi al castello

Domani e domenica torna ‘Castello in Festa’ l’appuntamento al Castello di Bentivoglio a cura del Centro di Ricerca Indipendente - Istituto Ramazzini. L’edizione di quest’anno è dedicata all’ Open Day Ricerca. Il Centro apre le porte per accompagnare i visitatori all’interno dei laboratori scientifici dove quotidianamente i ricercatori conducono gli studi. Domani 15 esposizione del Gruppo Pima Racing Go Kart e alle 17 visita guidata al Centro di Ricerca. Domenica alle 9 la mostra auto storiche Scuderia Ferrari e Scuderia Nettuno, alle 10.30 partenza delle auto da Bentivoglio in direzione San Giorgio di Piano. L’ingresso è gratuito a tutte le iniziative.