Due ’open day’ per i passaporti

L’ufficio Passaporti del Commissariato di Polizia di San Giovanni in Persiceto si mette a disposizione dei cittadini con due giornate straordinarie, dedicate a tutti coloro che avevano già prenotato presso l’Ufficio e che hanno delle urgenze. Non si tratta, quindi, di un open day aperto a tutti, ma organizzato, in via eccezionale, per dare risposta a chi ha prenotato per risolvere situazioni urgenti. L’Ufficio Passaporti del Commissariato San Giovanni in Persiceto effettuerà queste due aperture al pubblico straordinarie nelle giornate di oggi e domani, dalle ore 9 alle ore 13. Come specificato dalla Questura di Bologna, "in queste occasioni verranno acquisite esclusivamente le istanze presentate dai cittadini che hanno già effettuato la prenotazione on-line in agenda elettronica presso il Commissariato di San Giovanni in Persiceto e che abbiano manifestato richieste di necessità o urgenza di rifare il passaporto. Sempre in queste due giornate verranno, inoltre, consegnati i passaporti che sono già pronti a coloro che lo richiederanno". Dal 2022 è necessario effettuare la presentazione delle richieste di rilascio o rinnovo del passaporto elettronico presso il Commissariato di San Giovanni esclusivamente tramite la procedura di prenotazione online sul sito www.passaportonline.poliziadistato.it

z. p.