Due panchine installate alla stazione

Lunga o corta che sia, almeno sarà più confortevole l’attesa dei treni in partenza da Castel San Pietro. Rete Ferroviaria Italiana, infatti, ha installato due panchine di ferro nella banchina tra il binario due e tre, rispondendo ad una richiesta che si era ormai fatta pressante in città, e che era finita negli anni sia sui banchi del consiglio comunale che su quelli del consiglio regionale di via Aldo Moro.

Ripercorrendo la vicenda, a presentare un’interpellanza in consiglio comunale fu Giovanni Bottiglieri, consigliere di Prima Castello ed ora in quota Fratelli d’Italia, per la prima volta più di un anno fa. La domanda di Bottiglieri, che a sua volta si faceva portavoce di "molti viaggiatori castellani, pendolari e studenti, che spesso sono costretti a stare in piedi per decine e decine di minuti in attesa del loro treno".

All’appello di Bottiglieri, seguito anche da un’interpellanza in Regione da parte della consigliera di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti, il Comune aveva risposto allineandosi e scrivendo, a sua volta, a Rfi.

"Ci sarebbe la necessità di ulteriori sedute – chiosa in conclusione il consigliere Bottiglieri -, ma è importanti che Rfi abbia ascoltato ed accolto un appello che noi abbiamo portato all’attenzione del comune, ma che arriva direttamente dalla cittadinanza".