Duemila giovani atleti si sfidano alle Olimpiadi dei Castelli

Prende il via giovedì prossimo, al centro sportivo di Crespellano, con il torneo di calcio, la ventiduesima edizione della importante rassegna di sport riservata a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori e che coinvolge oltre duemila giovanissimi atleti residenti in tre comuni che fanno capo al distretto Reno, Lavino e Samoggia. La manifestazione di promozione dell’educazione sportiva e del fair play, patrocinata dai rispettivi Comuni è rivolta principalmente ai bambini dagli 8 ai 12 anni e dopo l’anticipo di giovedì prenderà il via ufficialmente con la cerimonia della fiaccola olimpica e l’accensione del tripode prevista per la mattina del 9 maggio al centro sportivo di Crespellano.

L’organizzazione complessiva è affidata alle polisportive: PolMasi di Casalecchio e Polisportiva Valsamoggia che riunisce le società sportive dei cinque ex comuni.

Fittissimo il programma dei tornei e delle gare che si succederanno fra campi e palestre, col coinvolgimento di scuole ed associazioni, fino al 27 maggio, per un totale di quasi duemila piccoli atleti.

"L’Olimpiade dei Castelli è una iniziativa nata per promuovere il piacere dello sport inteso come stare insieme in collettività, correttezza, lealtà e per favorire uno scambio di esperienze tra le associazioni sportive di tutto il territorio interessato dall’evento -spiegano gli organizzatori- Gli atleti, i tecnici, dirigenti e arbitri presenti in questa manifestazione si impegnano a rispettare lo spirito olimpico, per una competizione sportiva, educativa, leale e divertente. Uno spirito olimpico che dopo il torneo di calcio si respirerà con il tennis, il basket (l’11 maggio al campetto Don Gnocchi di Casalecchio), e il ciclismo (il 12 maggio nel circuito cittadino di Crespellano). E poi con l’atletica leggera (il 15 maggio nel centro sportivo di Sasso Marconi), pallavolo (il 19 maggio a Castello di Serravalle) Rugby (il 23 maggio ancora a Castello di Serravalle), il pattinaggio (il 25 e il 26 maggio a Savigno) e poi nella giornata finale del 27 maggio dedicata all’orienteering di Castello di Serravalle.

g.m.