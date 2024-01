È necessario un addetto per preparazioni chimiche

Aaa cercasi addetto o addetta preparatore chimico.

A Bologna si è alla ricerca di una figura che, seguendo l’andamento delle varie fasi della produzione, prepari le varie miscele di prodotti chimici in relazione a protocolli ben definiti, provveda alle aggiunte, trasferimenti e controlli di materie prime e prodotti.

La figura dovrà gestire anche gli impianti ausiliari e di miscelazione, gestendo correttamente il carico e scarico dei rifiuti.

In più, il candidato analizza direttamente o tramite laboratorio i parametri della commessa durante le varie fasi del ciclo di lavorazione.

È richiesto il livello B1 di inglese, la conoscenza del pacchetto Office, così come il diploma di perito chimico o affini.

È gradita un’esperienza pregressa in un ruolo similare, ed è gradito il patentino per il carrello elevatore. L’offerta propone un contratto full time di 37,5 ore settimanali divise in turni (6-14 o 14-22).