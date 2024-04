È qui la festa E il Carlino diventa rossoblù

All’inizio l’idea l’aveva lanciata Confcommercio Ascom, insieme con il Carlino e con Emil Banca: chiamare all’adunata tutti i bolognesi, arricchire le vetrine della città con i colori del Bologna per trasmettere l’attaccamento alla squadra e alimentare un sogno che sembrava lontano, magari impensabile, ma forse possibile. Poi rossoblù sono diventate anche le Torri, quando il cammino si è fatto sempre più solido e il sogno sempre meno nebuloso, e la sede di Emil Banca in via Mazzini. E ancora i Balanzoni speciali, la pizza dedicata a Thiago Motta, i manifesti in aeroporto. Da ieri, c’è anche il nostro giornale: il totem davanti alla sede di via Mattei è diventato rossoblù pochi minuti dopo la vittoria sulla Roma e resterà colorato in queste notti magiche, grazie all’iniziativa lanciata insieme con Ascom, Radio Sata della famiglia Tagliavini ed Emil Banca. Una città unita per un sogno, che pronuncia con sempre meno paura le parole Champions League e con sempre più sicurezza comincia a credere nell’impresa europea.

È sotto gli occhi di tutti: lo raccontano le foto della festa. È nella sciarpa alzata al cielo di Cesare Cremonini, con un sorriso che parla da solo. È nello sguardo serio e concentrato di un altro bolognese doc, il senatore Pier Ferdinando Casini. È nella scena-simbolo del patron Joey Saputo che corre sotto la curva e si batte il petto davanti ai tifosi. In segno di gioia, sì, ma anche e soprattutto di appartenenza. È nei colori proiettati da Bologna Welcome su Palazzo Re Enzo. È negli instancabili del Bar Ciccio. È nella voce dei supporter che, in un lunedì di primavera che sa fin troppo d’inverno, hanno seguito la squadra in trasferta. Una città che si comporta come una squadra. Una città che tremare il mondo fa.