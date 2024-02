Ecco dove continua l’allerta arancione

Domani le previsioni parlano di maltempo in attenuazione, anche se sono previste ancora precipitazioni diffuse di moderata intensità sul settore centro occidentale e neve oltre quota 1.600-1.800 metri. Confermata l’allerta arancione per criticità idrogeologica sulle zone di crinale emiliane, da Piacenza a Bologna, gialla nelle aree collinari per possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti. L’Allerta si abbassa a giallo nelle zone di crinale e collina, mentre resta arancione l’Allerta per criticità idraulica sulle aree di pianura dei bacini idraulici