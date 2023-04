Educazione sessuale, un aiuto per crescere

"W L’amore" è un percorso basato su relazioni e sessualità. E’ ispirato al progetto "Long live love" attivo da 25 anni nei Paesi Bassi. E’ finanziato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Università di Bologna e dal 2014 è attivo in tutta la Regione. E’ realizzato dallo Spazio Giovani delle Aziende Sanitarie Locali. E’ destinato agli studenti tra i 13 e i 14 anni delle scuole secondarie di primo grado, ad adolescenti dei gruppi educativi extrascolastici, alle loro famiglie e agli insegnanti. Questo progetto è stato attivato in quanto è importante che gli adulti parlino di affettività e sessualità con ragazzi e ragazze, che li accompagnino nella crescita, in particolare i genitori, gli insegnanti e gli educatori.

Durante il percorso viene utilizzato un opuscolo contenente 7 unità, le prime 6 vengono approfondite a scuola con gli insegnanti in circa 15 ore. La settima viene affrontata presso il Consultorio di Bologna, con i vari professionisti dello Spazio Giovani. Le unità trattano dei cambiamenti legati all’adolescenza, degli stereotipi, delle relazioni e della violenza che esse possono implicare, dei rapporti sessuali sicuri e del relazionarsi online. Prima dell’inizio del percorso gli insegnanti coinvolti sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione sui contenuti che affronteranno con i ragazzi, si prevede anche un incontro con i genitori per approfondire i temi della relazione con i propri figli. Il progetto ha come obiettivi quelli di espandere le conoscenze dei ragazzi riguardo alla loro intimità e alle loro emozioni, sostenerli favorendo il benessere fisico, psichico e relazionale e prevenire i rischi connessi ad una sessualità poco consapevole, che può portare gravidanze inattese o malattie sessualmente trasmissibili.

Li aiuta a potenziare le Life Skills e a conoscere servizi a loro dedicati. Fa ragionare le persone coinvolte sulle differenze tra i ragazzi e le ragazze, sulle diversità di valori e principi in materia di sessualità, sulle evoluzioni dei rapporti dei ragazzi e delle ragazze durante la loro crescita e sul modo in cui affrontano le differenze sociali, culturali e religiose, di sessualità e di relazioni.

