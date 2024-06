’El Paraiso’ si presenta al Pop up

Stasera alle 21.15, al Pop Up Cinema Jolly 4k, arriva il film di Enrico Maria Artale, El Paraiso (in uscita dal 6 giugno per I Wonder Pictures) con Edoardo Pesce e Margarita Rosa De Francisco. Saranno presenti in sala l’attrice, vincitrice del premio per la migliore interpretazione femminile alla Mostra del Cinema di Venezia - Sezione Orizzonti, e il regista, che incontreranno il pubblico prima e dopo la proiezione del film. Domani alle 21.30, al Pop UP Cinema Arlecchino, sarà la volta dell’anteprima nazionale dell’inedito Attemberg di Athina Rachel Tsangari, il film che ha dato il via alla Greek Weird Wave, con un Yorgos Lanthimos inedito in veste di attore.