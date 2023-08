"Electrolux e Whirlpool, Fabriano in allerta"

Passaggio di Whirlpool Emea ai turchi di Arçelik e conti in rosso per Electrolux, due incognite che generano forti preoccupazioni tra i sindacati per il comprensorio di Fabriano. Ad esprimerle, il segretario regionale della Fim Cisl Marche, Giampiero Santoni (in foto). "Gli ordinativi sono in calo dal 20% al 40% rispetto al 2022, anno che aveva già sperimentato una flessione media del 15%", osserva. Tutto ciò genera una "prolungata utilizzazione della cassa integrazione ordinaria".