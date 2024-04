Emil Banca, l’utile è da record. Tutti all’Unipol Arena per approvarlo

Domenica 5 maggio gli oltre 56mila soci di Emil Banca sono chiamati a votare il bilancio d’esercizio che la Bcc presente a Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Parma e Piacenza e nel mantovano ha chiuso con un utile d’esercizio record di 71,5 milioni di euro. Per agevolare la partecipazione, sono stati organizzati 13 pullman che da ogni provincia in cui è presente Emil Banca accompagneranno i soci all’Unipol Arena di Casalecchio che ospiterà l’evento. Come da obbligo di legge, oltre l’80% (58 milioni di euro) dell’utile realizzato sarà destinato alla riserva legale, consolidando il patrimonio e aumentando la capacità di azione della cooperativa di credito, oggi terza Bcc italiana per mezzi amministrati. Il 3% (circa due milioni di euro) andrà al Fondo per lo sviluppo della cooperazione. Il cda proporrà all’Assemblea una remunerazione del capitale sociale pari al 7,5% (in totale ai soci verranno distribuiti oltre 8,5 milioni di euro) e di destinare due milioni di euro dell’utile maturato al Fondo mutualità e beneficenza. Risorse che si andranno a sommare a quelle già in dotazione (circa 1 milione di euro) dei 33 Comitati soci locali per la promozione di attività e progetti sul territorio. Oltre ad alcune modifiche alle norme statutarie, l’assemblea dovrà votare anche l’ingresso di Raffaella Pannuti nel cda, già cooptata lo scorso novembre dopo l’uscita di Ivonne Cappelli. Matteo Passini alla sua prima assemblea da direttore generale, precisa: "Nel 2023 abbiamo aumentato raccolta e numero di soci e clienti, sintomo della fiducia che il nostro modo differente di fare banca riscuote in Emilia".

Un "bilancio straordinario", dice il presidente di Emil Banca Gian Luca Galletti, ottenuto "senza fare sconti ai nostri valori, come dimostrano l’aumento di ben due livelli del nostro Rating sociale e ambientale, che nel 2023 è passato da A- ad A+, l’ottenimento della certificazione sulla Parità di genere e l’operazione per ridurre la rate dei mutui delle famiglie in difficoltà".