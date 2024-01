Emozioni Zola, tre gol non bastano

Hanno ottenuto due brucianti sconfitte interne le formazioni bolognesi che militano nel girone A di Eccellenza. Lo Zola Predosa di Nicola Zecchi (nella foto) è caduto 4-3 contro la seconda della classe Virtus Castelfranco al termine di una sfida a dir poco pirotecnica mentre il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti è stato sconfitto 2-0 dalla capolista Cittadella Vis Modena potendo però recriminare su almeno un paio di discutibili decisioni arbitrali. Nel raggruppamento B, a farla da padrone è stato il maltempo: delle otto partite in programma ieri pomeriggio (quella tra Futball Cava Ronco e Bentivoglio, terminata 2-2, è stata giocata in anticipo lo scorso 20 dicembre), ne sono state giocate solamente due.

Entrambe hanno però riguardato formazioni bolognesi: il Castenaso di Sergio Fancelli, dopo essersi trovato sotto 1-0 nel match interno contro il Diegaro, l’ha impattata con Casazza mentre il Granamica di Davide Marchini è stato sconfitto di misura (1-0) sul terreno di gioco del Sanpaimola.

La sfida del Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci a Pietracuta è stata sospesa a fine primo tempo sullo 0-0 mentre quella tra la Savignanese e la capolista Sasso Marconi di Fabio Malaguti non è nemmeno iniziata. Archiviata la prima giornata di ritorno, le sette formazioni bolognesi che militano nella cosiddetta ‘serie A dei dilettanti’ inizieranno a lavorare al massimo per preparare nel migliore dei modi il prossimo turno. Nel girone A, sia lo Zola Predosa che il Faro Gaggio sono attese da partite esterne: il team zolese farà visita al Rolo in quella che è, a tutti gli effetti, una sfida salvezza mentre i biancoblù gaggesi faranno visita al Salsomaggiore. Nel raggruppamento B, tutti gli occhi saranno puntati sul derby tra Sasso Marconi e Castenaso in programma sabato in anticipo. Granamica e Medicina Fossatone ospiteranno rispettivamente Futball Cava Ronco e Sant’Agostino mentre il Bentivoglio se la vedrà, sempre tra le mura amiche, contro il Russi.