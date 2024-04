Enel: "Ricostruiremo". L’ad Flavio Cattaneo chiama il sindaco Lepore: "Vicini a Suviana"

I lavori alla centrale idroelettrica di Enel Green Power di Bargi, al lago di Suviana, erano cominciati a settembre 2022 e, per la delicatezza e la particolarità, potevano essere affidati soltanto a specialisti. "Per fare questi lavori di aggiornamento tecnologico avevamo scelto tra le migliori ditte, le migliori società nel campo dell’elettrico e dell’idroelettrico: Siemens energy srl, Abb, Voith", ha spiegato l’Ad di Enel Green Power, Salvatore Bernabei, giunto sul posto non appena saputo dell’incidente. L’azienda ha istituito un fondo di due milioni di euro per consentire alle persone coinvolte e alle loro famiglie di far fronte alle prime necessità e urgenze. "Quando mi rivolgo a un contractor, il contractor è sinonimo di prestigio e serietà", ha affermato il manager, ribadendo l’importanza della scelta. E incalzato sull’affidamento dei subappalti, ha replicato: "Questa domanda la deve rivolgere ai contractor, che a loro volta possono rivolgersi ad altri specialisti, perché i lavori che stavamo facendo qua sono lavori che si possono fare solo da parte di specialisti". In questo momento, dopo la tragedia, Siemens e Abb hanno detto di essere sotto choc e hanno espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie dei colleghi che hanno perso la vita e delle persone che sono rimaste ferite. A quanto reso noto da Enel Green Power, il collaudo del primo gruppo di generazione della centrale era terminato nei giorni scorsi e, al momento in cui è avvenuto l’incidente, era in corso il collaudo del secondo gruppo, lavori di aggiornamento tecnologico.

Esprimendo cordoglio a tutte le famiglie coinvolte dalla tragedia, il Gruppo Enel, ha voluto sottolineare che "non intende abbandonare Suviana e tutto il circondario. Ricostruirà quello che occorre e starà vicino al territorio e a tutta la comunità colpita", ha detto l’Ad di Enel, Flavio Cattaneo, rassicurando il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in una telefonata intercorsa tra i due.