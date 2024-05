Enti pubblici, sciopero della Cgil: "In piazza siamo in quattromila"

Oltre 4.000 mila in corteo. Sono i numeri della Cgil Fp Bologna relativi allo sciopero indetto ieri, con diversi servizi chiusi negli enti locali, socio sanitario e nella sanità, con delegazioni giunte sotto le Torrida tutta la regione. "È uno sciopero che parla al cuore della città Metropolitana – dice Marco Pasquini, segretario generale della Funzione pubblica di Bologna – e chiede servizi per tutti, diritti e tutele per chi lavora nel pubblico, una rete sanitaria estesa, territoriale e solidale. Siamo qui in migliaia e ci stanno mandando note di adesione dai luoghi di lavoro in cui, per garantire i servizi essenziali, non hanno potuto scioperare. Questa è una piazza che politica e aziende devono ascoltare, altrimenti continueremo la mobilitazione". Sul palco anche il segretario generale della Camera del Lavoro, Michele Bulgarelli e la segreteria del sindacato dei pensionati Antonella Raspadori e la segretaria nazionale della Fp, Tatiana Gazzaniga.