Entra alla Coop di notte per un furto di cibo e picchia il vigilante

A mezzanotte di domenica si è introdotto furtivamente nella Coop di viale della Repubblica per mettere a segno un furto di generi alimentari. Il quarantenne, con alle spalle precedenti per rapina, è stato però sorpreso in azione da un vigilante, che ha tentato di bloccarlo. L’uomo ha reagito e ne è nata una colluttazione, nella quale la guardia è rimasta ferita, riportando cinque giorni di prognosi. Intanto, in viale della Repubblica era arrivata anche la polizia: gli agenti hanno subito individuato e bloccato il quarantenne. L’uomo, che aveva tentato di portare via generi alimentari per 540 euro, al termine degli accertamenti è stato arrestato per rapina.