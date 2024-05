"Entrato nella storia, ma qui serve un amore in più"

"Motta se n è andato, viva Motta: è entrato di diritto nella storia rossoblù e ci rimarrà. Però Bologna richiede un supplemento d’amore: se non ce l’hai, va’ dove ti porta il cuore". Così il senatore Pier Ferdinando Casini ha commentato l’addio di Thiago Motta al Bologna. "Quando lo vedremo entrare al Dall’Ara con un’altra squadra dovremo solo toglierci il cappello, perché con la conquista della qualificazione Champions Motta è entrato di diritto nella nostra storia" sottolinea Casini. Che poi analizza la scelta del tecnico italo-brasiliano da un punto di vista tecnico. "Personalmente penso una cosa, e ragiono solo da una prospettiva di tipo professionale – dice il senatore –: se ha lasciato il Bologna per andare al Manchester United o in un’altra squadra della Premier inglese, oppure in una grande squadra europea di un altro campionato,

ha fatto bene. Se invece ci ha lasciati per andare in una squadra italiana ha fatto un grande sbaglio". Comunque, aggiunge Casini, "bisogna ringraziare Motta, nella vita non possiamo certo incatenare le persone... il Bologna continua il suo cammino che dura da oltre 100 anni".

a. z.