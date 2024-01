Esperto di montaggi, lavorazioni e spedizioni

Dynamic 360 Srl ricerca una risorsa che si dovrà occupare, all’interno dell’officina, di montaggio di inserti e cuscinetti a disegno e di lavorazione della gomma con l’utilizzo di macchinari semplici quali tornio, trapano a colonna e levigatrici. Inoltre, in ambito logistico, la risorse si dovrà occupare anche della spedizione e del ricevimento della merce. La figura di addetto alla logistica e al montaggio è rivolta sia a uomini sia a donne. È preferibile un’esperienza lavorativa nella mansione. È richiesto il diploma o l’attestato di qualifica. Serve la conoscenza base del disegno tecnico e l’utilizzo del computer. Eventuale formazione specifica costituisce un titolo preferenziale. È preferibile essere in possesso della patente di tipo B ed essere automuniti. Completano il profilo capacità nel lavoro manuale e attitudine sia al lavoro in team che in autonomia. L’annuncio è per un contratto a tempo determinato, trasformabile in indeterminato.