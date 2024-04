Europa Verde sostiene Braga: "Abbiamo undici buoni motivi"

Europa Verde sostiene Dario Braga. Si rafforza anche nel campo ambientalista la coalizione che si propone di rappresentare un’alternativa di centrosinistra al governo storico della cittadina. Ieri, in via Marconi nel quartier generale del candidato sindaco civico sostenuto da Azione, Lista civica, Girasoli, e sinistra con i fuoriusciti dal Pd, la formazione di Europa Verde (che a Bologna fa capo a Davide Celli, oggi all’opposizione) ha annunciato la decisione di partecipare alle prossime elezioni amministrative e di aderire alla coalizione-Braga. Qualcuno ricorderà che esattamente cinque anni fa al parco Talon fu Davide Celli a presentare la lista animalista che rappresentò l’ultimo incomodo sulla strada del secondo mandato di Bosso. Stavolta i verdi non corrono da soli perchè "Abbiamo undici buoni motivi per sostenere Dario Braga" ha spiegato il capolista Alessandro Fabianelli. In cima alla lista l’obiettivo non solo di zero consumo di suolo, ma anche il ripristino di natura con ‘desigillazione’ della terra e 35mila alberi da piantumare in cinque anni. Fabianelli cita il papa Francesco della Laudato si e non nasconde il timore per il destino dei pini di piazza Caravaggio: "Speriamo che vengano salvati e che non si pensi di sostituirli con i consueti ‘manici di scopa’", ha osservato citando i progetti alternativi di Braga sull’ex Sapaba e sugli altri dossier urbanistici.

Al suo fianco la 24enne altra capolista Camilla Lambertini, a rappresentare i cittadini del futuro. "Casalecchio ha bisogno di punti di ritrovo e di attività di natura culturale e ambientale. Oggi purtroppo i giovanissimi si ritrovano nei centri commerciali" ha detto a proposito della piazza del teatro da preservare e del bisogno di potenziare la proposta culturale.

g.m.