Europee, la lista di Michele Santoro si presenta: ecco i candidati

"Contro la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali e per la salvaguardia della terra e dei diritti umani". Questo è il fulcro della lista per le europee ’Pace, terra e dignità’ presentata dal giornalista Michele Santoro – in collegamento video – ieri mattina al centro sociale ’Giorgio Costa’. L’ex conduttore si candida in quella che "non è una battaglia ideologica, ma dobbiamo fermarli perché ci stanno portando in guerra". Anche se c’è un ultimo ostacolo da superare: la lista deve raccogliere 75mila firme entro il 30 aprile. Dunque, "gli amministratori comunali ci diano una mano", esorta Maurizio Tarantino, coordinatore della circoscrizione Nord-est della lista. Con Santoro c’è Raniero La Valle, capolista in Regione, 93 anni, ex parlamentare". I candidati a Bologna sono Pier Giorgio Ardeni, docente Unibo, e l’avvocato Francesco Di Matteo. Ospite d’eccezione il comico Paolo Rossi, anch’esso candidato, come la ravennate Electra Stamboulis e la consigliera comunale di Monterenzio Elisa Tagliavini.

Giovanni Di Caprio