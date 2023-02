Bologna: il mistero di Eva Lappi nella casa della gioia. "Dà speranza a poveri e disperati"

Casalecchio (Bologna), 3 febbraio 2023 – Nel 2005 , quando nacque, i medici dissero che doveva vivere solo poche ore o pochi giorni: il 4 gennaio scorso è diventata invece maggiorenne. Non ha soffiato sulle 18 candeline della torta perché Eva Lappi, la ragazza si chiama così, non riesce a soffiare. A dire il vero, non riesce a fare praticamente nulla: non parla, quasi non si muove, vive in una specie di terapia intensiva casalinga, attaccata a un tubo per respirare e mille marchingegni vari. È nata con una grave malformazione. Quando suona l’allarme perché lei entra in apnea, se arrivi venti secondi dopo è tutto finito. Eva Lappi insieme ai genitori,alcuni fratelli e amici di famiglia. La loro casa è sempre aperta a tutti La vai a trovare e ti stregano i suoi capelli lunghi, lunghissimi, curati. Sembra una bambola Eva. E poi i suoi occhi, penetranti. Intuisci subito che lì dentro, in quella casa di Casalecchio di Bologna – che una volta era un garage e che ora ospita tutta la famiglia Lappi, lei, i genitori, sette fratelli, e tanta altra gente di cui parleremo fra un attimo – le medicine più importanti sono quelle dell’amore. Te la fai,...