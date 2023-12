Falò e vin brulé a Budrio sotto il municipio aspettando il brindisi

Budrio si prepara a salutare l’anno vecchio e ad accogliere quello nuovo con una festa in piazza Quirico Filopanti, sotto al Municipio. Appuntamento, del tutto gratuito, stasera, dalle ore 22.30 per brindare all’arrivo del nuovo anno. La serata andrà avanti fino alla mezzanotte e oltre con un programma adatto a tutti: si aspetterà, infatti, il 2024 con un falò augurale di mezzanotte.

Nel frattempo, per allietare i presenti nell’attesa del conto alla rovescia, ci sarà tanta musica, l’immancabile vin brulé e, infine, un concerto con gli Anables. La band, nata svariati anni fa e molto nota nel panorama musicale locale, proporrà uno show musicale e goliardico improntato su quello che è il loro tratto più distintivo: la musica rock anni ‘50 e ‘60 in italiano per trascinare i presenti in un’allegra atmosfera vintage e affascinante.